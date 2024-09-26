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Bilim Teknoloji
TRT Haber 26.09.2024 22:14

Selçuk Bayraktar: Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, havacılık alanında engelleri kaldırıp tarih yazacaklarını ifade etti. "Yeni nesiller uzay araçları yapacak" diyen Bayraktar, HEDEF KIZILELMA etiketi ile paylaşımda bulundu.

Selçuk Bayraktar: Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, gelecek nesillerle ilgili beklentisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardı.

Bayraktar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Bizden sonra yine. Çok daha iyilerini yapacak ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar. Yüzyıllardır olduğu gibi. Bizler TAKOZ'ları kaldırıp tarih yazacağız." 

HEDEF KIZILELMA etiketi ile paylaşımda bulunan Bayraktar, Hedef KIZILELMA Belgeseli'nin linkini de ekledi.

 

ETİKETLER
Selçuk Bayraktar Baykar KIZILELMA
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