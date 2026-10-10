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Türkiye
AA 10.10.2026 04:34

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Araçtan savrulan sürücü hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'de önce bariyerlere ardından otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle yola savrularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Araçtan savrulan sürücü hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde seyreden hafif ticari araç, önce bariyerlere, daha sonra otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun iki şeridini trafiğe kapatan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe kapatılan iki şerit yeniden açıldı.

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İstanbul Trafik Kazası Kuzey Marmara Otoyolu
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