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Türkiye
AA 10.10.2026 04:22

Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazında çalışmalar tamamlandı

Maltepe'de, ilk üç katının çökmesi sonucunda 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı binanın enkazında çalışmalar tamamlandı.

Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazında çalışmalar tamamlandı
[Fotograf: AA]

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'nda önceki gün sabah saatlerinde ilk üç katı çöken 7 katlı binanın enkazında hafriyat alımı sona erdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olay yerindeki incelemelerin ardından Maltepe Belediyesi ekipleri, hafriyat alınan yere demir bariyerler getirdi.

İş makinelerinin alandan çıkartılmasıyla birlikte yıkılan binanın arsasının etrafını bariyerlerle tamamen kapatan zabıta ekipleri, bazı yerlere de emniyet şeridi çekerek alanı geçişe kapattı.

Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu TRT Haber'de
Maltepe'de kısmen çöken binanın bilirkişi ön raporu TRT Haber'de

5 kişi hayatını kaybetmişti

Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında çökme meydana gelmiş, olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Maltepe'de kısmen çöken binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı
Maltepe'de kısmen çöken binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, binanın mimarı ve şantiye şefi tutuklandı. Binanın mal sahibi D.B'nin 2016 yılında vefat ettiği öğrenilmişti.

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