Fon soruşturmasında Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasına dair yanıltıcı bilgi paylaşanlar hakkında ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin yanıltıcı bilgi paylaşanlar hakkında işlem yapılacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığı belirtilerek 4 kişi hakkında soruşturma açıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcı ifadesini aldığı Balcı ve Sevinç'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderdi Hakimlik ''Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçundan'' tutuklanmalarına karar verdi.

"Şüpheli" sıfatı ile ifadeye çağrılan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de adliyeye gitti. Mahkeme, Ağırel ve Saymaz hakkında adli kontrol kararı verdi.

Fon soruşturmasında 85 kişi tutuklandı

Fon soruşturması kapsamında bugüne kadar 207 kişi hakkında işlem yapıldı, 85 şüpheli tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde eski SPK Başkanı İbrahim Emre Gönül’ün de "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. Başsavcılık, Gönül hakkında soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurdu.