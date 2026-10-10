Açık 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 10.10.2026 04:49

Beyoğlu'nda taksiye çarpan otomobil kamyonetin altına girdi: 3 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda taksiye arkadan çarpan otomobil, park halindeki bir kamyonetin altına girdi. Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda taksiye çarpan otomobil kamyonetin altına girdi: 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, taksiye arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan taksi, park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Otomobil ise park halindeki bir kamyonetin altına girdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kazaya karışan otomobil ve taksi, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Araçtan savrulan sürücü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Araçtan savrulan sürücü hayatını kaybetti
04:29
Maltepe'de kısmen çöken binanın enkazında çalışmalar tamamlandı
02:35
Çeşme Belediyesine yönelik soruşturmada 10 şüpheli tutuklandı
00:48
Trump, Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasından dolayı Putin'e teşekkür etti
02:18
Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
00:48
Putin, ABD'ye ve dünyaya petrol tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni
FOTO FOKUS
Kapıkule'de 67 canlı piton yılanı ele geçirildi
Kapıkule'de 67 canlı piton yılanı ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ