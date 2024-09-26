Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.09.2024 15:46

Araştırmacılar yaklaşık 3 bin 500 yıllık mumyalarda kefir peynirinin izlerine rastladı

Araştırmacılar, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Tarım Havzası'ndaki yaklaşık 3 bin 500 yıllık mumyalarda, kefir peynirinde yaygın olarak bulunan bakteri türlerini tespit etti.

Araştırmacılar yaklaşık 3 bin 500 yıllık mumyalarda kefir peynirinin izlerine rastladı

"Cell" dergisinde yayımlanan araştırmada, Tarım Havzası'ndaki mumyalarda 2003'te keşfedilen "beyaz maddeler" incelendi.

DNA testine tabi tutulan bu maddelerde, inek ve keçi DNA'sının olduğunun doğrulanmasının yanı sıra yaygın olarak kefir peynirinde bulunan "Lactobacillus kefiranofaciens" ve "Pichia kudriavzevii" türleri de dahil olmak üzere, bazı bakteri örnekleri tespit edildi.

Araştırmacılardan Fu Çiaomey, "bugüne kadar keşfedilen, bilinen en eski peynir örneği" olarak adlandırdığı bu sonucun, eski insanların yeme alışkanlıkları ve kültürüne ışık tutabileceğini söyledi.

Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca korunması, son derece zordur. Bu da bunu nadir ve değerli bir fırsat haline getirmektedir." diyerek keşfin önemine dikkati çekti.

Kefirin gelişimi de ortaya kondu

"Lactobacillus kefiranofaciens" bakterisinin nasıl geliştiğini de inceleyen araştırmacılar, bu yaklaşık 3 bin 500 yıllık süreç içerisinde, bakterinin insanlara daha iyi uyumlandığını ortaya koydu.

Bugün üretilen kefirdeki probiyotik bakterilerin bağırsaklarda bağışıklık reaksiyonlarına neden olma olasılığının daha düşük olduğuna dikkati çeken Fu, "Bu, bakterinin son 3 bin 500 yıl içinde nasıl geliştiğini gözlemlememizi sağlayan, eşi benzeri görülmemiş bir çalışmadır." diye konuştu.

Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı: Lübnan'da ateşkes olmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:04
İletişim Başkanlığı'ndan '21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği' kitabı
17:01
Katil İsrail ordusu Gazze'de okul vurdu: En az 15 ölü
16:59
Dijital ve yapay zeka temelli yükseköğretim programında doluluk oranı yüzde yüz
17:03
Suudi Arabistan İsrail'in normalleşme hayallerini suya düşürdü
16:22
Soykırımcı İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi
16:20
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Lübnan yeni bir 'Gazze' oluyor
Erzurum'daki tarihi tabya temizlendi
Erzurum'daki tarihi tabya temizlendi
FOTO FOKUS
Soykırımcı İsrail ordusu Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
Soykırımcı İsrail ordusu Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ