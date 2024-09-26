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Dünya
AA 26.09.2024 15:15

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı: Lübnan'da ateşkes olmayacak

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da "ateşkes olmayacağını" ve Hizbullah'a tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti.

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı: Lübnan'da ateşkes olmayacak
[Fotograf: AFP]

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bir ateşkes olmayacak. Terör örgütü Hizbullah'a karşı tüm gücümüzle zafere ve kuzey sakinlerinin evlerine güvenli dönüşü sağlanana kadar savaşacağız." ifadelerine yer verdi.

Haaretz gazetesine konuşan ABD ve Fransa'nın başını çektiği Lübnan'da ateşkes girişiminin destekçisi Batı ülkelerinden bir diplomat, Katz'ın açıklamasını "müzakerelere zarar vermek için açık bir girişim" diye değerlendirdi.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 657 kişi öldü

İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 677 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor.

ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldığı bildirilmişti. Bu süreçte de Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin tamamlanması istenmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı belirtilmişti.

İsrail Başbakanı'nın ABD ile Fransa'nın Lübnan'da 21 günlük ateşkes çağrısının görüşülmesini onayladığı ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıklamıştı.

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