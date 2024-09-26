İstanbul'un yapay zeka pazarı 600 milyon doları aştı

Türkiye'nin yapay zeka pazarından aldığı pay 600 milyon doları geçti.

Bu pazarda en büyük paya sahip il olarak İstanbul öne çıktı. İstanbul'da yapay zeka kullanımının en yaygın olduğu sektörler finans, otomotiv ve sağlık olarak belirlendi.

Milli Teknoloji Hamlesi ve bilişim alanındaki atılımlarla ildeki pazar büyüklüğünün son yıllarda artış göstermesi dikkati çekti.

İstanbul'daki yapay zeka pazarı büyüklüğünün 2020'de 240 milyon dolar olduğu hesaplandı. Kovid-19 salgınının etkili olduğu dönemde insanların teknolojiye yönelmelerine paralel olarak 2021'de büyüklük 376 milyon dolara kadar yükseldi. 2022'de bu alandaki pazar büyüklüğü 224 milyon dolara geriledi. Sonraki yıllarda ise artış gerçekleşti.

Bu kapsamda geçen yıl 400 milyon dolara çıkan pazar büyüklüğünün, bu yıl itibarıyla 504 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi için önemli"

İSTKA Genel Sekreteri Ziya Taşkent, ildeki dijital dönüşüm ve yapay zekanın yerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Taşkent, ajans olarak bölgedeki işletmelerin teknolojik dönüşümünün sağlanması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dijital dönüşüm teknolojilerinden yapay zekanın önemine dikkati çeken Taşkent, "Yapay zeka, eklemeli imalat, yenilenebilir enerji, siber güvenlik, ileri malzeme, robotik ve biyoteknoloji gibi başlıklarda İstanbul'un altyapısının güçlendirilmesi, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun gerçekleştirilmesi için büyük önem arz ediyor." dedi.

Yapay zekanın karar verme süreçlerinin otomatikleştirilmesi, problemlerin çözümü gibi çeşitli uygulamalarda kullanıldığını belirten Taşkent, teknolojinin üretim, ticaret, sağlık ve eğitim gibi hayatın her noktasına etki edecek uygulamaların ortaya çıkmasını sağladığını bildirdi.

Taşkent, raporun bu alanda dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek bölgedeki potansiyeli harekete geçirme amacıyla hazırlandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İstanbul, ekonomik büyüklüğü, girişimci, iş gücü sayısı ve eğitim programı sayıları dikkate alındığında Türkiye yapay zeka ekosisteminin yaklaşık yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapıyor. İlimiz, yapay zeka teknolojileri alanında lokomotif konumda yer almaktadır. İstanbul'da yapay zeka teknolojileri ekosisteminde 350'den fazla girişim yer alıyor. Üniversitelerimizde 20'ye yakın yapay zeka teknolojileri araştırma merkezi bulunmakta, lisans ve lisansüstü programlar yaygınlaşmaktadır. Ekosistemdeki aktörlerin farklı alanlarda yaptığı çalışmalarla nitelikli iş gücü yetiştirilmesi, bilimsel araştırmalar ve AR-GE çalışmaları yürütülmesi, üniversite-özel sektör işbirlikleriyle teknoloji kullanımının artırılması, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve nitelikli girişimci sayısının artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor. Diğer yandan bölgemizde yer alan, üniversite-özel sektör-sivil toplum kuruluşları işbirlikleriyle oluşturulan teknoloji platformları da ekosisteme dinamizm katarak bu alanda yapılan çalışmalarda belirleyici rol oynuyor."

"Ajansımız, yapay zeka ekosisteminin geliştirilmesinde önemli aktör olacak"

Taşkent, raporda gelecek dönemde yapılması gereken çalışmalara da yer verildiğini belirterek, bölgedeki kamu kurumları, girişimciler, işletmeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları uzmanlarının katkılarıyla çalıştay gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Etkinlikten çıkan sonuçlara dikkati çeken Taşkent, yapay zeka ekosisteminin güçlendirilmesi için eğitim programlarının düzenlenmesi, sanayiyle işbirliğinin artırılması, girişimciliğin desteklenmesi, danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, sanayide ve kamuda kullanımının yaygınlaştırılması gibi çalışma konularının belirlendiğini anlattı.

Taşkent, bu alandaki farkındalığı artırmak için de söz konusu raporun hazırlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Raporla bölgemizin potansiyelinin tespit edilmesi ve ihtiyaçlarının belirlenmesiyle birlikte politika yapıcılara veri sağlamak, bu alanda yapılacak çalışmalara yol göstermek hedeflenmiştir. Ajansımız raporda elde edilen veriler doğrultusunda önümüzdeki dönem gerçekleştireceği çalışmalarını şekillendirecek, yapay zeka alanında ihtiyaç duyulan alanlarda program ve projeler geliştirerek, bölgemizdeki ekosistemin geliştirilmesinde önemli bir aktör olacaktır."