Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, suç ve suçluyla mücadelede hiçbir faili meçhul dosyanın karanlıkta kalmaması ve mağdurların adalet beklentilerinin karşılanması amacıyla kararlılıkla çalışıldığını vurguladı.

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda, cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin gayretiyle iki dosyanın daha çözüme kavuşturulduğunu aktaran Gürlek, böylece bugüne kadar 67 maktul ve 7 yaralıya ilişkin 60 dosyanın aydınlatıldığını kaydetti.

Kırşehir'de 20 yıllık dosya raftan indi

Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, Kırşehir'in Akpınar ilçesinde 5 Şubat 2006'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Rıza Güzel'in dosyası yeniden ele alındı.

Tanık beyanları, aile bireylerinin çelişkili ifadeleri ve HTS/iletişim kayıtlarının teknik incelemesi neticesinde olayın "kasten öldürme" olduğuna dair delillere ulaşıldı. 3 ilde 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yer göstermesi sonucu Güzel'e ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Samsun'daki 13 yıllık cinayet teknolojik analizle çözüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 1 Haziran 2013'te Arif Yılmaz'ın ateşli silahla öldürülmesine ilişkin faili meçhul dosya da gelişen teknolojik imkânlar doğrultusunda yeniden incelendi. Mevcut deliller, tanık ifadeleri ve daha önce haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenler dahil 28 kişiye ait iletişim verileri karşılaştırıldı. Yapılan teknik analizler ve yeni tanık beyanları doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alınmalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Açıklamasında soruşturmaları yürüten Çarşamba ve Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Samsun ve Kırşehir İl Jandarma Komutanlıklarına teşekkür eden Bakan Gürlek, "Adaletin izini sürmekten, yıllardır cevapsız kalan soruları aydınlatmaktan ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.