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TRT Haber 10.10.2026 13:26

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar liraya daha el konuldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Antalya'daki bir iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL'ye el konuldu. Soruşturmada ele geçirilen paraların toplamı 2 milyar 475 milyon TL'ye ulaştı. Bu paraların bir kısmının sahte olabileceği değerlendiriliyor.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1,5 milyar liraya daha el konuldu

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan Tançalan hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Daha önce İstanbul'da iki araçta 16 milyon 440 bin Euro ve 700 bin dolar ele geçirilen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Hakkı Doğan'ın ifadesinde yer alan Antalya'daki bir iş yerinde arama yapıldı.

İş yerindeki aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin lira tutarında para ele geçirildi. Ele geçirilen paraların kaynağının, gerçeklik durumunun ve suçla bağlantısının belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Böylece operasyonlarda ele geçirilen paraların açıklanan TL karşılıkları üzerinden hesaplanan nominal toplamı yaklaşık 2 milyar 475 milyon liraya ulaştı.

Ele geçirilen dövizlerin bir bölümünün sahte olduğuna ilişkin bilgiler üzerine inceleme başlatıldı.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Tançalan'ın yönettiği değerlendirilen suç yapılanmasına yönelik 6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 10 şüpheli yakalanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte Tançalan'ın çevresinde bulunduğu değerlendirilen kişilerin para hareketleri ve olası bağlantıları da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamında 9 Ekim'de Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden İ.K, O.İ, Z.T, F. P, N.O, R.T, C.K. ve O.D. hakkında tutuklama kararı, F.T. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan, Muhammet Sait Tançalan ve Emine Çakaner'in de aralarında bulunduğu diğer şüphelilere yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Daha önce tutuklanan Hakkı Doğan ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 9'a ulaştı.

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