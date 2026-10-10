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Gündem
TRT Haber 10.10.2026 11:31

Ataşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Serdar Orhan seçildi

İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen seçimde, Cumhur İttifakı adayı Serdar Orhan 4. turda 18 oy alarak Başkan Vekili seçildi.

Ataşehir Belediyesi Başkan Vekilliği'ne Serdar Orhan seçildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından Ataşehir Belediye Meclisi belediye başkan vekilini seçmek üzere toplandı.

CHP'li meclis üyelerinin katılmadığı oturumda, CHP'den istifa ederek bağımsız kalan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abubekir Bozkızıl ile Meclis Üyesi Cemil Yardımcı hazır bulundu.

Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Serdar Orhan, seçime tek aday olarak katıldı.

Yeterli sayıya ulaşılamayan ilk 3 turda, 20 üye oy kullandı. AK Parti ve MHP grubunun adayı Serdar Orhan 18 oy aldı, 2 oy boş kullanıldı.

Yapılan dördüncü tur oylamada ise AK Parti'li Serdar Orhan, geçerli 18 oyun tamamını alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçildi.

"Artık hizmet vaktidir Ataşehir için"

Orhan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Bugün milletin oylarıyla seçilmiş bir meclis üyesi olarak, yine milletin oylarıyla seçilmiş meclis üyelerinin oylarını alarak başkan vekilliği görevini üstlenmiş bulunmaktayız. Bizim bu yeni dönemde mottomuz bekletilen değil, beklenen Ataşehir'le inşallah vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vereceğiz. Bizleri seçen meclis üyelerimize, buraya katılan meclis üyelerimize, değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bağımsız gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Demokrasinin gerekliliğini yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Artık hizmet vaktidir Ataşehir için." ifadelerini kullandı.

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