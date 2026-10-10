Sosyal medya düzenlemesinde yeni aşama: Herkes yaşını doğrulayacak

Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, TBMM tarafından kanunlaştırılan, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinde yeni bir aşamaya geçildiğini vurguladı.

Göktaş, paylaşımında düzenlemenin detaylarına da yer verdi.

Mayıs ayında TBMM tarafından kanunlaştırılan, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememizde yeni bir aşamaya geçildi. Çocuklarımızın dijital platformlarda güvenliğini sağlamaya yönelik önemli düzenlemeleri içeren Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik ile; ???? Sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. ????Sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak. ???? 15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak, takipçi ve takip bilgileri görüntülenemeyecek. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak. ???? Bu hesaplarda davranışsal bağımlılığa zemin hazırlayan, platformda geçirilen süreyi uzatan tasarımlara sınırlama getirilecek. Çocukların davranışlarına göre hesaplar özelleştirilemeyecek; kişisel verileri profilleme ve kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek. ???? Platformlar, zararlı içeriklere karşı filtreleme ve koruyucu öneri sistemi ayarlarını uygulamakla yükümlü olacak. Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek. ???? Ebeveynler; hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek. ???? Mevcut hesaplar da yaş doğrulamasından geçecek. 31 Mart 2027’ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak. Ailelerimiz ve çocuklarımız için hayırlı olsun. ???? https://t.co/1TTtjVvKxQ — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) October 10, 2026

Yaş doğrulaması zorunlu olacak

Buna göre, sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak.

Çocukların hesapları gizli olacak

15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak, takipçi ve takip bilgileri görüntülenemeyecek. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak.

Bu hesaplarda davranışsal bağımlılığa zemin hazırlayan, platformda geçirilen süreyi uzatan tasarımlara sınırlama getirilecek. Çocukların davranışlarına göre hesaplar özelleştirilemeyecek; kişisel verileri profilleme ve kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek.

Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek

Platformlar, zararlı içeriklere karşı filtreleme ve koruyucu öneri sistemi ayarlarını uygulamakla yükümlü olacak. Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek.

Ebeveynler; hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.

Mevcut hesaplar da yaş doğrulamasından geçecek. 31 Mart 2027’ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak.