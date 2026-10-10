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TRT Haber 10.10.2026 09:38

Sosyal medya düzenlemesinde yeni aşama: Herkes yaşını doğrulayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeyle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacağını, yaş doğrulamasının zorunlu olacağını ve 15-18 yaş grubundaki çocukların hesaplarına gizlilik ve içerik güvenliği başta olmak üzere çeşitli kısıtlamalar getirileceğini belirtti.

Sosyal medya düzenlemesinde yeni aşama: Herkes yaşını doğrulayacak

Sosyal medyada yaş sınırlamasını içeren "Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, TBMM tarafından kanunlaştırılan, 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesinde yeni bir aşamaya geçildiğini vurguladı.

Göktaş, paylaşımında düzenlemenin detaylarına da yer verdi.

Yaş doğrulaması zorunlu olacak

Buna göre, sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Sosyal medya platformlarında e-Devlet üzerinden, kimlik bilgileri paylaşılmadan yaş doğrulaması zorunlu olacak.

Çocukların hesapları gizli olacak

15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları gizli olacak, takipçi ve takip bilgileri görüntülenemeyecek. Bu hesaplarda canlı yayın yapılamayacak, ekran görüntüsü alınmasını önleyici teknik tedbirler uygulanacak.

Bu hesaplarda davranışsal bağımlılığa zemin hazırlayan, platformda geçirilen süreyi uzatan tasarımlara sınırlama getirilecek. Çocukların davranışlarına göre hesaplar özelleştirilemeyecek; kişisel verileri profilleme ve kişiselleştirilmiş ticari reklam faaliyetlerine konu edilemeyecek.

Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek

Platformlar, zararlı içeriklere karşı filtreleme ve koruyucu öneri sistemi ayarlarını uygulamakla yükümlü olacak. Platformların yükümlülükleri yaptırımlarla desteklenecek.

Ebeveynler; hesap ayarlarını, ücretli işlemleri, ekran süresini ve konum paylaşımını kontrol edebilecek.

Mevcut hesaplar da yaş doğrulamasından geçecek. 31 Mart 2027’ye kadar mevcut hesaplarda en az bir kez yaş doğrulaması yapılacak.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal Medya
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