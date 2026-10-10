Murat Ağırel ve İsmail Saymaz hakkında "ev hapsi" kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma süreci devam ediyor.

Soruşturma kapsamında daha önce ifade işlemleri için adliyeye sevk edilen ve nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "imza atma" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkındaki karara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Başsavcılığın itirazını değerlendiren 4. Sulh Ceza Hakimliği, her iki şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirini değiştirerek "ev hapsi" uygulanmasına hükmetti.

Süreç nasıl gelişti?

Soruşturma kapsamında, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Aynı soruşturma çerçevesinde "şüpheli" sıfatıyla ifadeleri alınan İsmail Saymaz ve Murat Ağırel ise ilk aşamada yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğünden oluşan adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmıştı. Başsavcılığın karara itiraz etmesi üzerine, hakimlik, Ağırel ve Saymaz hakkındaki tedbir kararını "ev hapsi" olarak güncelledi.