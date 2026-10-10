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TRT Haber 10.10.2026 13:22

33 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 47 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, 33 ilde göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 47'sinin tutuklandığını bildirdi.

33 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 47 kişi tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Muş, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da icra edilen operasyonlara havadan Jandarma İnsansız Hava Araçları (JİHA), karadan ise asayiş, otoyol ve komando timleri destek verdi.

Çalışmalar neticesinde yakalanan 51 şüpheliden 47'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar kapsamında 143 araç ile 7 bot ve bot motoru ele geçirildi.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlenen 2 bin 822 düzensiz göçmen ise yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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