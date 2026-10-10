Devlet Bahçeli: Terörle mücadelede geri dönüş yoktur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Açılış Töreni'ne katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, MHP olarak Türk siyasi hayatına önemli katkı sağlayan Siyaset ve Liderlik Okuluna katılanlara teşekkür etti.

Dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli bir süreçten geçtiği dönemde Siyaset ve Liderlik Okuluna katkı sağlayan bilim insanlarına da teşekkür eden Bahçeli, her yönüyle her konuyu rahatlıkla tartışabilecek bir ortam içinde bulunmaları temennilerini dile getirdi.

Fon soruşturmasında bazı bakanların hedef alınmasına ilişkin bir soru üzerine Bahçeli, şu yanıtı verdi:

"Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar, değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır. İftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır.

Bakanlarımıza, daha bir sonuç almadan böyle bir suçlama yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak haddizatında siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır."

"Varsa bir suç gereği yapılmalıdır"

Memlekete hizmet edenleri suçlarken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Varsa bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var. Siyasiler de ve özellikle televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanlarımız, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda iki konuya veya bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri de doğru değildir. Ondan da vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ayaktadır. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin soru üzerine Bahçeli, çalışmaların çok sağlıklı yürüdüğünü, Türkiye'nin önemli mesafeler katettiğini, Türkiye Cumhuriyeti devletinin meselenin sahibi olduğunu vurguladı.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye'nin artık bir devlet politikası haline dönüştüğünü belirterek, "Bu politikanın da uygulama alanları bellidir; yürütme, yasama ve yargıdır. Onları da dikkate alarak çalışmalar hızla devam ediyor. Farklı yorumlarla, Türkiye'yi bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle, Türkiye'yi kışkırtacak, tekrar ayrışmaya, çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir." dedi.

Terörsüz Türkiye konusunda Meclis'te komisyonların teşekkül ettiğini ve yasanın çok yüksek bir oranda kabul görerek uygulamaya geçtiğini ifade eden Bahçeli, yasa çerçevesinde bazı kurulların oluşturulması ve faaliyete başlaması gerektiğini söyledi.

"Ne söylemişsek arkasındayız, geri dönüşümüz de yoktur"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:

"Terörle mücadelede geri dönüş yoktur. Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes, bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Yasanın öngörmüş olduğu kurumlar kurulmalı ve herkese de bu manada sorumluluk istiyorlarsa o sorumluluğu da vermek lazımdır. Bunlardan bir tanesi de Barış Sürecinde Siyasallaşma Koordinatörlüğü, İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen feshetmek, silahları bırakmak, toplum olarak tam destekle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu politikasına devam etmelerini sağlamak lazımdır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM ile ortak düşüncelerle, kararlılık içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Bahçeli, Türkiye'nin terörden arınıp bölgede lider ülke konumuna gelmesini diledi.

"Huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacak bir toplulukla, kardeşlik ruhuyla Türkiye'yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir." diyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak sözümüz sözdür. Ne söylemişsek arkasındayız, geri dönüşümüz de yoktur. Bunu da herkesin bilmesi lazımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırlanan marş konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

"Ekim ayı Cumhuriyet'e girişimizin, Cumhuriyet'in gelişmesine katkı sağlandığı bir dönemdir. Marş da güzel olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yazanı, besteleyenleri de kutluyorum. MHP olarak da bütün Türkiye'de bu marşla Cumhuriyet'i kutlayacağımız inancıyla hepinize tekrar başarılar diliyorum."