Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2026 14:18

Kremlin: Putin, İran'ın çatışmaya çözüm önerisini Trump'a iletti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin görüşünü ABD Başkanı Donald Trump'a ilettiğini bildirdi.

Kremlin: Putin, İran'ın çatışmaya çözüm önerisini Trump'a iletti

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin detaylar verdi.

Türkmenistan'da yapılan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Zirvesi'nde Putin'in İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile 2 defa görüştüğünü belirten Peskov, bu görüşmelerin birinde Putin'in ABD Başkanı Trump ile yapacağı telefon görüşmesi hakkında Pezeşkiyan'a bilgi verdiğini aktardı.

Peskov, "Putin, İran Cumhurbaşkanı'nın onayıyla, İran tarafının çatışmanın olası çözümüne ilişkin görüşünü Trump'a iletti." dedi.

Putin, ABD'nin Ukrayna ile ilgili önerilerini anlayışla karşıladı

Telefon görüşmesinde Ukrayna meselesinin de ele alındığına dikkati çeken Peskov, "Görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD tarafının gerilimi azaltmaya yönelik adımlara ilişkin bazı önerilerini anlayışla karşıladı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Peskov, Trump'ın girişimiyle görüşmede zamanın büyük bölümünün Ukrayna meselesinin çözümüne ayrıldığını ve liderlerin bu konuyu ayrıntılı şekilde ele aldığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin "son derece başarılı" geçtiğini belirterek, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca Rusya'nın buna ek olarak dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıtın teslimatını yapacağını kaydetmişti.

ETİKETLER
Kremlin Vladimir Putin İran Donald Trump
Sıradaki Haber
Güvenlik önlemleri kaldırılan 5 yapay zeka modelinden 3'ü terörle ilgili testleri geçemedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:51
Devlet Bahçeli: Terörle mücadelede geri dönüş yoktur
14:48
Adalet Bakanı Gürlek: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
14:16
Güvenlik önlemleri kaldırılan 5 yapay zeka modelinden 3'ü terörle ilgili testleri geçemedi
14:15
İETT otobüsü istinat duvarına çarptı: 4 yaralı
14:14
İran Kara Kuvvetleri Komutanı: Yeni savaş ihtimaline karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz
"Mavi Medrese"nin dijital ikizi oluşturuldu
"Mavi Medrese"nin dijital ikizi oluşturuldu
FOTO FOKUS
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ