Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 8 kişi öldü

Ukrayna'nın Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov, bölgeye bağlı Zaporijya kentinin Rusya tarafından güdümlü bombalar kullanılarak hedef alındığını belirtti.

Fedorov, ilk belirlemelere göre saldırı sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 12 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise Rus ordusunun ülkeye fırlattığı 160 insansız hava aracından (İHA) 117'sinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.