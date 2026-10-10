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Dünya
AA 10.10.2026 11:00

Rusya: Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan kuru yük gemisini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan bir kuru yük gemisini seyir halindeyken vurduklarını bildirdi.

Rusya: Odessa Limanı'na askeri yük taşıyan kuru yük gemisini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'nın liman altyapı tesislerine ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarları doğrultusunda kullanılan gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Odessa Limanı'na askeri amaçlı yük taşıyan bir kuru yük gemisi, seyir halindeyken düzenlenen saldırı sonucu vuruldu." ifadesine yer verildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise dün yerel saatle 20.00'dan bugün sabah 8.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin başta Moskova ve civarı olmak üzere farklı bölgelerde 560 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisini paylaştı.

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