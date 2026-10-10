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Dünya
AA 10.10.2026 14:12

İran Kara Kuvvetleri Komutanı: Yeni savaş ihtimaline karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Ali Cihanşahi, savaşa geri dönülmesi ihtimaline karşı sınıra konuşlandırılan 50’den fazla kara muharebe ve destek birliğinin görev yapmaya devam ettiğini söyledi.

İran Kara Kuvvetleri Komutanı: Yeni savaş ihtimaline karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz

İran devlet televizyonuna göre Cihanşahi, İran ile ABD arasında devam eden gerginliğe ilişkin konuştu.

Haziran 2025'teki savaştan çıkardıkları derslerle “çok iyi önlemler” aldıklarını ifade eden Cihanşahi, operasyonel planları gözden geçirip kapsamlı önlemler aldıklarını ve kanal, tünel ve savunma siperleri oluşturduklarını dile getirdi.

ABD’nin Şubat 2026’da başlattığı saldırılar öncesinde kara kuvvetlerinin operasyonel açıdan hazır olmasını sağladıklarını ifade eden Cihanşahi, savaş başlar başlamaz, mobil, müdahale, zırhlı ve mekanize tugaylar ile topçu, füze, insansız hava aracı birlikleri dahil 50’den fazla muharebe ve destek birliğinin ülkenin sınırlarına konuşlandırıldığını aktardı.

Söz konusu birliklerin ülkenin kuzeybatı, batı, güneybatı, doğu ve güneydoğusuna konuşlandırıldığını aktaran Cihanşahi, bu dönemde ağır askeri araçlar kullanılarak büyük miktarda mühimmat ve teçhizatın nakledildiğini kaydetti.

“Bu önlemler caydırıcılık yaratmada rol oynadı ve düşmanın ülke sınırlarına girmeye cesaret etmesini engelledi” diyen Cihanşahi, bu birliklerin olası bir duruma karşı halen sınırda görev yapmaya devam ettiğini söyledi.

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