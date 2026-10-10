Filistin'de devlet başkanlığı ve genel seçimler 11 Eylül 2027'de eş zamanlı yapılacak

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesinin kararı doğrultusunda, 28 Kasım 2026'da yapılması planlanan yasama seçimlerine ilişkin önceki kararnameyi iptal etti.

Abbas, devlet başkanlığı ve genel seçimlerin 11 Eylül 2027'de eş zamanlı düzenlenmesine karar verdi.

Yeni kararnameyle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, devlet başkanını ve Filistin Yasama Konseyi üyelerini belirlemek üzere özgür ve doğrudan seçimlere çağrıldı.

Haberde, kararın Filistinli siyasi grup ve güçlerle yürütülen ulusal istişareler sonucunda alındığı belirtildi.

İsrail'in uygulamalarının önceki seçim takviminin uygulanmasını engellediği, özgür, adil ve kapsayıcı seçimlerin yapılabilmesi için uygun siyasi, güvenlik ve saha koşullarının oluşturulması gerektiği ifade edildi.