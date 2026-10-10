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Gündem
AA 10.10.2026 15:37

Lefkoşa'da "Türk Dünyası Diyalogları" paneli düzenlenecek

İletişim Başkanlığı, "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" panelini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da düzenleyecek.

Lefkoşa'da "Türk Dünyası Diyalogları" paneli düzenlenecek
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 29-30 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde üye ve gözlemci ülkelerde düzenlenen "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" başlıklı paneller devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayan, Bakü, Taşkent ve Bişkek ile devam eden program serisinin beşinci ayağı, 12 Ekim'de KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın katılımcılara video mesaj yoluyla hitap edeceği panel ve basın toplantısından müteşekkil programın açılış konuşmaları, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından yapılacak.

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın'ın moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, 28. Dönem AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu, Türkolog ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Meryem Aybike Sinan, Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser konuşmacı olarak yer alacak.

Program kapsamında eğitim, ekonomi, ulaştırma, enerji, bilim-teknoloji, savunma sanayisi, medya-kültür başta olmak üzere mevcut işbirlikleri ile geleceğe yönelik fırsatların değerlendirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu panel programında, TDT'nin bölgesel ve küresel ölçekteki görünürlüğünün artırılması, Türk dünyasının ortak vizyonunun farklı kamuoylarına aktarılması ve ülkeler arasındaki akademik, kültürel ve toplumsal etkileşimin güçlendirilmesi hedeflenirken, Ankara'da gerçekleştirilecek TDT 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin beklentiler ele alınacak.

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