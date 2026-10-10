Trump, Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasından dolayı Putin'e teşekkür etti

ABD Başkanı Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Rusya arasında yapıldığını açıkladığı dizel anlaşmasına ilişkin, "Sanırım Rusya ile yapılan petrol anlaşmasını duymuşsunuzdur. Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor ve bunun için Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

ABD'ye bu anlaşmayla önemli miktarda dizelin ulaşacağını ve bunun fiyatları aşağı çekeceğini söyleyen Trump, "Burada dünyanın ihtiyaç duyduğu dizelden bahsediyoruz, dolayısıyla dizeli temin edeceğimiz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca bu anlaşmadan dolayı kendisini eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözlerine karşılık, "ABD'nin Ukrayna ile güçlü bir ortak olduğunu" ifade etmekle yetindi.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin "son derece başarılı" geçtiğini belirterek, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca Rusya'nın buna ek olarak dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıtın teslimatını yapacağını kaydetmişti.