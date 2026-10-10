Açık 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.10.2026 00:46

Trump, Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasından dolayı Putin'e teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Moskova ile yaptıkları dizel anlaşması dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

Trump, Rusya ile yaptıkları dizel anlaşmasından dolayı Putin'e teşekkür etti

ABD Başkanı Trump, New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Rusya arasında yapıldığını açıkladığı dizel anlaşmasına ilişkin, "Sanırım Rusya ile yapılan petrol anlaşmasını duymuşsunuzdur. Bu çok önemli bir anlaşma. Ülkemize muazzam miktarda petrol geliyor ve bunun için Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

ABD'ye bu anlaşmayla önemli miktarda dizelin ulaşacağını ve bunun fiyatları aşağı çekeceğini söyleyen Trump, "Burada dünyanın ihtiyaç duyduğu dizelden bahsediyoruz, dolayısıyla dizeli temin edeceğimiz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca bu anlaşmadan dolayı kendisini eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin sözlerine karşılık, "ABD'nin Ukrayna ile güçlü bir ortak olduğunu" ifade etmekle yetindi.

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmenin "son derece başarılı" geçtiğini belirterek, "Rusya'nın Amerikan ve küresel pazara derhal 300 bin tonun üzerinde, kasım ayı boyunca ilave 500 bin ton ve hemen ardından da 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda mutabakata varıldı." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca Rusya'nın buna ek olarak dizel rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton dizel yakıtın teslimatını yapacağını kaydetmişti.

ETİKETLER
Dizel Donald Trump Rusya Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Putin, ABD'ye ve dünyaya petrol tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:00
Sosyal medyada yaş sınırlamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de
00:48
Putin, ABD'ye ve dünyaya petrol tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti
00:12
Ömer Çelik: Özgür Özel yalan ve iftira siyaseti yapıyor
00:48
Bayraklı Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 15 kişi tutuklandı
23:41
Yemen ve Suudi Arabistan'dan BMGK’da Husilere karşı harekete geçme çağrısı
23:28
İletişim Başkanı Duran'dan Suudi Arabistan'daki havalimanı saldırılarına tepki
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni
Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni
FOTO FOKUS
Kapıkule'de 67 canlı piton yılanı ele geçirildi
Kapıkule'de 67 canlı piton yılanı ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ