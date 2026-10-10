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Dünya
AA 10.10.2026 00:22

Putin, ABD'ye ve dünyaya petrol tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve küresel piyasalara petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduklarını bildirdi.

Putin, ABD'ye ve dünyaya petrol tedarik etmeye hazır olduklarını belirtti

Kremlin'in internet sitesinde Putin'in imzasıyla yayımlanan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamaya göre görüşmede küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıklarını aktaran Putin, "Rus tarafı, ABD ve dünya piyasalarına petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu teyit etti. Bunun küresel ekonominin tamamına olumlu yansıyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Putin, görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olasılıkların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini, İran'daki durumun ve ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarının da ele alındığını belirtti.

İki ülke liderleri arasındaki doğrudan temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarının altını çizen Putin, başkanlık yönetimleri, istihbarat servisleri ve diğer kurumlar arasındaki işbirliğinin de devam edeceğini kaydetti.

Trump, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde, kasım boyunca ilave 500 bin ton ve ardından 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda Putin ile anlaştıklarını duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı da Rus dizel yakıtının​​​​​​​ küresel piyasalara arzına izin vermek amacıyla geçici bir genel lisans yayımlayacağını bildirmişti.

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