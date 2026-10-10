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Kültür-Sanat
AA 10.10.2026 06:34

Tyana Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nda kazı çalışmaları yeniden başladı

Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki Tyana Antik Kenti'nde yer alan Roma Hamamı'nda 20 yıl aradan sonra kazı çalışmaları yeniden başladı​​​​​​​.

Tyana Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nda kazı çalışmaları yeniden başladı
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında antik kentteki hamamda yürütülen kazılarda, Roma Hamamı'nın daha önceki evrelerinin tespit edilmesiyle hamamla bağlantılı palestra veya gymnasium gibi yapıların varlığının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Kazı çalışmalarında, Roma'dan daha önceki dönemlere ait kültür varlıklarına ilişkin yeni bulgulara ulaşılması hedefleniyor.

Tyana Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nda kazı çalışmaları yeniden başladı

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Tyana Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Osman Doğanay, Roma Hamamı'nda kazıların 20 yıl aradan sonra yeniden başladığını söyledi.

Kazının devam ettiği hamam dışında antik kentte en az iki hamamın daha olduğuna dikkati çeken Doğanay, bunların tespiti için de çalışma başlatacaklarını belirtti.

"Halk tipi bir hamam olduğunu kesin olarak biliyoruz"

Tyana'nın Roma döneminde Kapadokya bölgesinin metropol kenti olduğunu ve kazdıkları hamamın milattan sonra 213'te Caracalla tarafından yapıldığını anlatan Doğanay, şöyle devam etti:

"Caracalla'dan sonraki imparatorlar döneminde de bu hamamın yapısında değişiklikler yapılmış. Biz bunu kesin olarak görüyoruz. Hamamdaki kazılar 2002'de başlamış ve 4 yıl süreyle devam etmiş. Hamamda birçok kalıntı, buluntu ortaya çıkarılmış. Mevcut yapısını, planını anlayabiliyoruz. Halk tipi bir hamam olduğunu kesin olarak biliyoruz. Bulunduğu yer itibarıyla Tyana Höyüğü'nün güney yamaçlarında bir hamam. Isıyı en fazla alacağı yön burası ve Roma Havuzu'ndan kemerlerle gelen suyun önemli bir kısmının hamama geldiğini tahmin ediyoruz. Çünkü arada yaptığımız kazılarda bu hamama doğru gelen su künklerinin varlığını görüyoruz."

Tyana Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nda kazı çalışmaları yeniden başladı

"Tunç Çağı tabakası üzerinde inşa edildiğini öğrendik"

Doğanay, temel amaçlarının hamamın daha önceki evrelerini tespit etmek olduğunu ifade ederek, bu yıl büyük oranda alandaki moloz ve çöp tabakasını kaldırmakla meşgul olduklarını söyledi.

Kazıda sondajla 2 metreye yakın kotta hamam yapısının bir Tunç Çağı tabakası üzerinde inşa edildiğini öğrendiklerini belirten Doğanay, "Bundan sonraki çalışmalarımızda hem hamamın bütün birimlerini ortaya çıkaracağız hem de hamamla bağlantılı spor aktivitelerinin yapıldığı palestra ve gymnasium gibi yapılar varsa ortaya çıkarmış olacağız. Aynı zamanda kentin Roma'dan çok daha öncesine ait kültür varlığına dair önemli bulgulara ulaşacağımızı tahmin ediyoruz." dedi.

Tyana Antik Kenti'ndeki Roma Hamamı'nda kazı çalışmaları yeniden başladı

Doğanay, kazı çalışmalarında yapının korunmasına yönelik tedbirler de aldıklarını kaydetti.

Tarihi Roma Hamamı'nı bölge turizmine kazandırmak istediklerini dile getiren Doğanay, "Kapadokya bölgesinde böylesi bir hamam kompleksinin varlığı söz konusu değil. Dolayısıyla Tyana'nın turizme ve bölge ekonomisine kazandırılması kapsamında Roma Hamamı'nın da Tyana Antik Kenti gezi güzergahına dahil edilmesi, hamam yapısının da bir destinasyon noktası olması için çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

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