Bir ömrün birikimi: İsmail Erünsal'ın 525 eserlik koleksiyonu dijitale taşındı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında bağışçıların rolüne dikkat çekti.

Prof. Dr. Erünsal’ın, Osmanlı kitap ve kütüphane tarihi alanındaki çalışmalarıyla bilinen bir isim olduğunu hatırlatan Ersoy, "Hocamızın bu anlamlı bağışı, asırların ilim ve edebiyat birikimini herkesin yararlanabileceği bir hazineye dönüştürdü." ifadesini kullandı.

"Milletin emaneti, asıl sahibine ulaştı"

Şahsi imkanlarıyla yıllar içerisinde oluşturduğu koleksiyonunu 6 Ağustos'ta Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine bağışlayan Prof. Dr. İsmail Erünsal, eserleri "millete ait bir emanet" olarak gördüğünü belirtti. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının son dönemdeki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erünsal, eserlerin daha iyi korunması ve daha fazla araştırmacının istifadesine sunulması için bu kararı aldığını vurguladı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, bağışın ardından yaklaşık iki ay gibi kısa bir süre içerisinde eserlerin bakım, onarım, dijitalleştirme ve kataloglama süreçlerini tamamlayarak koleksiyonu araştırmacıların hizmetine sundu.

Şeyh Galib’in gençlik kaleminden çıkan divan

Koleksiyonun en dikkat çekici parçalarından birini, Şeyh Galib’in henüz 18-19 yaşlarındayken kendi el yazısıyla kaleme aldığı Divan'ı oluşturuyor. Şairin edebî gelişimine ışık tutan bu eser, koleksiyonda yer alan 15 müellif hattı nüshadan biri olma özelliği taşıyor.

İstinsah tarihi bilinen en eski nüshanın 1523 tarihli "Dîvân-ı Emir Şâhî" olduğu koleksiyon; II. Bayezid dönemi şairi Cezerî Kasım Paşa’nın varlığı daha önce bilinmeyen Divan'ı, Keşfî ve Urfalı Mustafa Hattî’nin nadir metinleri gibi edebiyat tarihine yön verecek eserleri bünyesinde barındırıyor.

Ekonomiden diplomasiye geniş bir yelpaze

Sadece edebiyatla sınırlı kalmayan koleksiyon, Osmanlı’nın iktisadi ve diplomatik geçmişine ışık tutan belgeleri de içeriyor. Osmanlı fiyat tarihine kaynaklık eden 288 sayfalık "Narh Defteri", dönemin ekonomi yapısına dair önemli veriler sunarken; "Seyfullah Ağa’nın Sefaretnamesi" ve Osmanlı ilmiye teşkilatına ilişkin "Tarik Defteri" ile 16. yüzyıl Melâmîlik tarihinin önemli kaynağı "Mirâtü’l-Işk" araştırmacılar için başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Tasavvuf, edebiyat, icazetname ve nadir el yazmalarından oluşan 525 parçalık bu zengin koleksiyona, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının "www.yek.gov.tr" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Bakan Ersoy, koleksiyonun dijital ortama aktarılmasında emeği geçen Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı personeline de teşekkür etti.