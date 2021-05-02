Kurum ve kuruluşlar için büyük tehdit oluşturan fidye yazılımların hedefleri arasında okullar ve hastaneler de bulunuyor.

Bilgisayar korsanları, bu kötü amaçlı yazılımları, cihazları kilitlemek ya da dosyaları şifrelemek için kullanıyor. Erişimi yeniden sağlamak için de para talep ediyor.

Ödenen fidyeler örgütlü suçlara kaynak oluşturuyor

Geçen yıl, fidye yazılımlarının iş kesintisi ve ödenen fidyeler dahil küresel maliyetinin en az 42, en çok 170 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Ödenen fidyelerin ise insan kaçakçılığı ve çocuk istismarı gibi örgütlü suçlara kaynak oluşturduğu belirtiliyor.

Sorunun çözümü için acil eylem çağrısı

Küresel teknoloji şirketleri ve güvenlik teşkilatları, sorunun çözümü için acil eylem çağrısında bulundu.

Aralarında Microsoft, Amazon, FBI(EF-Bİ-AY) ve İngiltere Ulusal Suç Ajansı'nın da yer aldığı Fidye Yazılımı Görev Gücü adlı oluşum, hükümetlere yaklaşık 50 maddelik bir tavsiye listesi sundu.

Saldırıların ulusal güvenlik tehdidi sınıfına konulması, müdahale ve kurtarma fonu oluşturularak mağdurlara yardımcı olunması isteniyor.

ABD, bazı Ruslara yaptırım getirmişti

Kripto para birimlerinin kullanımına dair daha fazla düzenleme yapılması ve bu çetelere karşı gerekli adımları atmayan ülkelere yaptırım uygulanması da tavsiyeler arasında.

ABD hükümeti, nisan ayı başında bazı Ruslara, bilgisayar korsanlarını yetiştirdikleri ve fidye yazılımı saldırılarında kullandıkları gerekçesiyle yaptırım getirmişti.