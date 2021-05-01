Sıradan bir ev gibi görünüyor ancak onu klasik binalardan ayıran çok önemli bir özelliği var. Hollanda’nın Eindhoven kentindeki bina, tamamen 3 boyutlu yazıcıyla inşa edildi.

Eindhoven'daki bir fabrikada 3 boyutlu yazıcı ile tasarlanarak yapılan evin, geleneksel yöntemlerle inşa edilmesi zor bir şekle sahip. Dışarıdan bakıldığında iri bir kaya parçasını andırıyor.

Evin ilk kiracıları emekli bir çift

Evi oluşturan 24 parça, 3 boyutlu yazıcı tarafından katman katman üretildi.

Ev bir kamyonetle bulunduğu arsaya taşındıktan sonra, çatı ve pencereleri takıldı.

94 metre karelik evin geniş bir salonu ve 2 yatak odası bulunuyor.

Emekli Elize Lutz ve Harrie Dekkers çifti evin ilk kiracıları olacak. Hollandalı çift 1 Ağustos’ta eve yerleşecek ve 6 ay boyunca burada yaşayacak.

Çevreci ev olmasıyla dikkati çekiyor

Klasik yöntemlere göre çok daha hızlı inşa edilebilen bu evler son yıllarda dünya çapında çoğalmaya devam ediyor.

3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen evler çevreci olmalarıyla da dikkati çekiyor.