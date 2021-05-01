Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ın Kerkük kentinin Altunköprü kasabası yakınlarında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçlerine saldırı düzenledi. Saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, DEAŞ Peşmerge noktasına saldırı gerçekleştirdi.
Konuya ilişkin Rudaw'a konuşan Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Nuri Heme Ali, saldırı sonrasında çıkan çatışmada 3 Peşmergenin öldüğünü, 2 Peşmergenin de yaralandığını açıkladı.
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