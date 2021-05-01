Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'de fırtına: 11 ölü
Çin'de kötü hava koşulları can aldı. Hızı saatte 160 kilometreyi bulan fırtınada 11 kişi hayatını kaybetti.
Çin'in doğusundaki Nantong kentini etkisi altına alan fırtınada 11 kişi hayatını kaybederken, 102 kişi de yaralandı.
Fırtınada batan teknedeki 2 kişi kurtarıldı.
Kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.
Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için gece boyu çalıştı.
Elektrik verilemedi
Fırtınada rüzgarın hızı saatte 160 kilometreye kadar yükselirken trafiği de olumsuz etkiledi.
Rüzgarın savurduğu bariyer ve yıktığı ağaçlar hasara yol açtı.
Şehrin büyük kısmına elektrik verilemedi.
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