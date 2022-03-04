Türk savunma sanayisi bünyesinde yazılım tabanlı çözümler üreten HAVELSAN, etkin, güçlü, kaliteli, yerli ve ulusal siber savunma sistemlerinin geliştirilmesi, uygun çözüm ve hizmetlerin sunulması, siber tehditlerin ve kötücül yazılımların siber güvenlik laboratuvarında analiz edilmesi, etkilerinin canlandırılması için çeşitli ürünler oluşturuyor.

Bu çözümlerden HAVELSAN Kalkan, web uygulamalarına yönelik saldırıları tespit edip engelleyebilen, çok yüksek seviye ağ trafikleri için yük dengeleme sağlayan "Web Uygulama Güvenlik Duvarı" olarak görev yapıyor. Web uygulamalarını korumak üzere özel olarak tasarlanan ürünle, klasik güvenlik duvarları, saldırı engelleme sistemleri gibi yazılımlar tarafından tespiti mümkün olmayan saldırıların önlenmesine imkan sağlanıyor.

Sahip olduğu yetkinlikleri uluslararası düzeyde de belgelemeyi başaran HAVELSAN Kalkan, Uluslararası Ortak Kriterler Sertifikası olan EAL 4 sertifikası aldı. Şirketin öz kaynaklarıyla geliştirilen HAVELSAN Kalkan, alanında EAL 4 belgeli ilk Türk siber güvenlik ürünü oldu.

Uluslararası alanında en yüksek standarda ulaştı

HAVELSAN Kalkan böylece, dünyaca ünlü bazı markaların ürünlerinin EAL 4 sertifikasına sahip olduğu "Web Uygulama Güvenlik Duvarı" alanında en yüksek uluslararası standarda ulaştığını belgeledi.

Uluslararası Ortak Kriterleri belirleyen EAL sertifikası, bir ürünün ya da sistemin güvenlik özelliklerini tespit ederek garanti seviyesini belirliyor. Sertifika, ara yüz, fonksiyon, sızma testleri gibi değerlendirmeler sonucunda veriliyor.

EAL 4 sertifikasına sahip HAVELSAN Kalkan, halihazırda Türkiye'de çeşitli kamu kurumlarında ve askeri kuruluşlarda kullanılıyor.