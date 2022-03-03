Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 13:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TCG Anadolu, ilk teknik seyrine hazırlanıyor
Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olan TCG Anadolu, ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor.
Savunma Sanayii Başkanlığı, büyük ve güçlü Türkiye'nin bekası için "tam bağımsız savunma sanayii" hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, inşası tamamlanan TCG Anadolu gemisi, ilk teknik seyrine çıkmaya hazırlanıyor.
Twitter'dan açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Sonrasında kabul testlerine geçeceğimiz Anadolu, Bayraktar TB3 SİHA’larımızla donanmamızın gücüne güç katacak." dedi.
Etiketler: Savunma Sanayii İsmail Demir Gemi
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