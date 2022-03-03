Uygulama araştırmacısı Alessando Paluzzi tarafından yayınlanan bu ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi, Twitter kenar çubuğunda yeni bir podcast bölümünü test ediyor.

Bu, Twitter'ın podcast keşfine büyük bir adım atmak üzere olduğunu gösteriyor.

Podcast yayıncılarının , Twitter'ın etkinleştirdiği haber bültenlerine aktif bağlantılar oluşturabilmelerine benzer şekilde, uygulamada podcast'lerine doğrudan bağlantılar oluşturmalarına olanak tanıyacak.

Podcast'ler için Twitter, geçen yıl pod keşif uygulaması Breaker'ı da satın aldı. Belki de, Twitter'ın aslında Breaker'ın podcast dinleme kapasitesinin daha spesifik bir entegrasyonu için daha büyük planları varken, bunu Sohbet Odalarına bağlayabilir, daha sonra yeni sekmede dinlemek için podcast'ler olarak kaydedilmiş Sohbet Odalarına bağlanabilir.