Netflix Inc, Ukrayna'da devam eden çatışma nedeniyle Rusya'daki tüm projeleri ve satın almaları geçici olarak durdurdu.

Dört Rus yapımı durduruldu

Dünyanın en popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix, aralarında Rus yazar Leo Tolstoy’un dünya klasiği romanı Anna Karenina’dan uyarlanacak ‘Anna K’nın da olduğu dört orijinal yapımı üzerindeki çalışmaları durdurma kararı aldı.

Rusya, film ve TV endüstrisinde boykotla karşı karşıya. Cannes film festivali Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafı sona ermediği sürece resmi Rus delegasyonlarını 2022 festivalinden yasaklayacağını söyledi.