Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 23:47Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Netflix, Rusya'daki tüm projelerini durdurdu
Netflix, Rusya'da gelecekteki tüm projeleri ve satın almaları geçici olarak durdurdu.
Netflix Inc, Ukrayna'da devam eden çatışma nedeniyle Rusya'daki tüm projeleri ve satın almaları geçici olarak durdurdu.
Dört Rus yapımı durduruldu
Dünyanın en popüler çevrimiçi içerik platformu Netflix, aralarında Rus yazar Leo Tolstoy’un dünya klasiği romanı Anna Karenina’dan uyarlanacak ‘Anna K’nın da olduğu dört orijinal yapımı üzerindeki çalışmaları durdurma kararı aldı.
Rusya, film ve TV endüstrisinde boykotla karşı karşıya. Cannes film festivali Salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ihtilafı sona ermediği sürece resmi Rus delegasyonlarını 2022 festivalinden yasaklayacağını söyledi.
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