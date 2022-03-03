Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için başvurular devam ediyor.

Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada, öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkanı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik ediliyor.

Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayisinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma Elektromobil ve Hidromobil olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

Son başvuru 7 Mart

Başvuruların 7 Mart’a kadar yapılabildiği yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lise öğrencileri katılabiliyor.

Her iki kategoride de birincileri 50.000, ikincileri 40.000, üçüncüleri ise 30.000TL’lik büyük ödüller beklerken, lise seviyesinde birincileri 30.000, ikincileri 20.000, üçüncüleri ise 10.000TL’lik ödüller bekliyor.

Yarışlar Kocaeli'de

Yarışmada katılımcıların eserleri gelişme raporu, teknik tasarım raporu ile sürüş videosu ve yarış puanlaması olarak üç farklı aşamada değerlendirilecek.

TEKNOFEST kapsamında yarışlar Kocaeli Körfez Yarış Pistinde 19-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun’da Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek.