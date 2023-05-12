Mavi Vatan için ASELSAN teknolojisi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mavi Vatan'da güncel ve gelecekteki operasyon kabiliyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla sözleşme imzalandığını söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan AB-412 EP SG Helikopterinin aviyonik modernizasyonu için imzalanan proje kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan ASELFLIR R400D Elektro-Optik Sistem, KDU-45 Klavye Gösterge Birimi, SMFD-810 Gösterge ve Dahili Haberleşme Sistemini içeren Aviyonik sistemler ve Navigasyon sistemlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş Su Üstü Arama Radarı entegre edilecek.