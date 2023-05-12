Çok Bulutlu 18.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 12.05.2023 16:41

Mavi Vatan için ASELSAN teknolojisi

Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın operasyon kabiliyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla envanterinde bulunan helikopterlere, ASELSAN tarafından geliştirilmiş sistemler entegre edilecek.

Mavi Vatan için ASELSAN teknolojisi

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Mavi Vatan'da güncel ve gelecekteki operasyon kabiliyetini en üst seviyeye taşımak amacıyla sözleşme imzalandığını söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterinde bulunan AB-412 EP SG Helikopterinin aviyonik modernizasyonu için imzalanan proje kapsamında, ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan ASELFLIR R400D Elektro-Optik Sistem, KDU-45 Klavye Gösterge Birimi, SMFD-810 Gösterge ve Dahili Haberleşme Sistemini içeren Aviyonik sistemler ve Navigasyon sistemlerinin yanı sıra yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmiş Su Üstü Arama Radarı entegre edilecek.

Mavi Vatan için ASELSAN teknolojisi

ETİKETLER
ASELSAN Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Yerli ve milli çip üretiminde stratejik hamle
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:47
Geçen yıl 2 milyonu aşkın bilgi edinme başvurusu yapıldı
17:43
Kılıçdaroğlu: Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğim
17:32
Malatya'da kalıcı konutların inşaatları devam ediyor
18:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
17:24
Ankara'da seçim günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
17:48
Köpekbalığından balıkçı teknesine taciz
Depremler nedeniyle şehir dışına çıkan Hataylılar, seçim için kente dönüyor
Depremler nedeniyle şehir dışına çıkan Hataylılar, seçim için kente dönüyor
FOTO FOKUS
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
Dürümlü katliamının 7. yılı: Canları pahasına teröristlerin planına engel oldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ