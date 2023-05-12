Uzayda dev patlama: Güneş'in 100 katı enerji çıkardı

Patlama, gece gökyüzünde olağanüstü bir titreme olarak başladı.

Ancak daha yakın gözlemler, gökbilimcilerin şimdiye kadar tanık olunan en büyük kozmik patlamayı yakaladıklarını ortaya çıkardı.

Bu olayın sebebinin, süper kütleli bir kara delik tarafından yutulan dev bir gaz bulutu olduğu tahmin ediliyor.

8 milyar ışıkyılı uzaklıkta izlenen parlama, bilinen herhangi bir süpernovadan 10 kat daha parlak ve şimdiye kadar üç yıldan fazla sürdü, bu da onu kaydedilen en enerjik patlama yapıyor.

Gözlemlere öncülük eden Southampton Üniversitesi'nden Astronom Dr. Philip Wiseman, "Bunun güneş sisteminin 100 katı büyüklüğünde ve güneşin yaklaşık 2 trilyon katı parlaklığa sahip bir ateş topu olduğunu tahmin ettik. Üç yılda, bu olay Güneş'in 10 milyar yıllık ömründe salacağı enerjinin yaklaşık 100 katı kadar enerji açığa çıkardı." dedi.

AT2021lwx şimdiye kadar tanık olunan en parlak fenomen değil.

Geçen yıl GRB 221009A olarak bilinen daha parlak bir gama ışını patlaması tespit edildi, ancak bu olay sadece birkaç dakika sürdü.

Aksine, yeni olay hala güçlü bir şekilde devam ediyor, yani toplam enerji salınımı çok daha fazla.