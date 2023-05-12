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Bilim Teknoloji
AA 12.05.2023 14:19

Yerli ve milli çip üretiminde stratejik hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yerli ve milli çip tasarımı çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla stratejik bir hamlede bulunarak, "Entegre Devre Tasarımı Çağrısı" açtı. Çağrı kapsamında 270 milyar liralık bütçe ayrılırken başvurular 31 Temmuz'a kadar alınmaya devam edecek.

Yerli ve milli çip üretiminde stratejik hamle

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyada her yıl yaklaşık 1 trilyon çip üretiliyor. Elektronik cihazların günlük yaşamda her geçen gün kullanımının artmasına paralel olarak çip ihtiyacı giderek artıyor.

Türkiye, üretim konusunda global krizin yaşandığı çip sektörüne yönelik böyle bir dönemde stratejik bir hamle yaptı. Bakanlık, Türkiye'nin çip kapasitesinin artırılması, ekosistemin geliştirilmesi ve entegre devre tasarım kabiliyetinin ülke geneline yayılması hedefiyle "Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri-Entegre Devre Tasarımı Projeleri Çağrısı" açtı. Çağrıya 31 Temmuz'a kadar başvuru yapılabilecek.

Desteğin kapsamı

Çağrı kapsamında ortaya çıkacak ürünü kullanacak en az bir kullanıcı ile çip tasarımı gerçekleştiren en az bir tasarımcı firma bir araya gelecek. Bu işbirliği sonucu ortaya çıkan ürün ve ticarileşme odaklı tasarım projeleri desteklenecek. Çağrıyla öncelikli olarak elektrik-elektronik sanayisi, otomasyon ve dijital dönüşüm teknolojileri ve mobilite teknolojilerine yönelik projelere destek sağlanacak. Böylece bu alanlarda katma değer artırılacak ve fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait çipler ürünlerde kullanılmaya başlanacak.

Her bir destek kalemi için yüzde 50 oranında hibe verilecek

Çağrıyla, projede uygun bulunan destek kalemlerinin her biri için yüzde 50 oranında hibe verilecek. Halihazırda yer alan destek kalemlerine ek olarak, IP blokları lisans alımı, teknik eğitim ve danışmanlık hizmetleri alımı, prototip (fabrikasyon) üretimi ve yazılım lisans ücretlerinin de bir kısmı karşılanacak.

Çipler Türkiye'de üretilebilecek

Açıklamada, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde yer alan çip üretim tesisinin yatırım imza törenindeki konuşmasına yer verilen Varank, Entegre Devre Tasarımı Projeleri Çağrısı'na ilişkin şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın öncülüğünde 270 milyon lira bütçeli bu çağrıyla çip ihtiyacı olan büyük firmalar ile çip tasarımı yapan küçük firmaları, KOBİ'leri bir araya getireceğiz. Yerli çip tasarımı çözümlerinin geliştirilmesine destek olacağız. Bu sayede büyük üreticilerimiz yerli ve milli olarak tasarlanmış bu çipleri kullanmaya başlayacak. Böylece ekosistem daha da gelişecek, Türkiye'nin katma değerli alanlarda dünyadaki varlığı ön plana çıkmış olacak."

Varank, Türkiye'nin ilk milli işlemcisi Çakıl'a ilişkin de "Bu 65 nanometrelik bir işlemci. Bunun tasarımını yerli ve milli olarak bizim mühendislerimiz gerçekleştirdi ama bunun üretimini ancak Malezya'da yapabildik. İşte artık bu tasarımını yaptığımız çipleri Türkiye'de üretebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özgün tasarım çipler

Türkiye'deki yüksek katma değerli ürünlerde kullanılacak çiplerin üretimi ve mevcut üretim kapasitesinin artırmak amacıyla yatırımı yapılan tesiste 18 ay içinde üretim başlayacak. 2 bin metrekare temiz alana sahip tesisin üretime geçmesiyle özgün tasarım çiplerin iç ve dış pazarda ticarileştirilmesi mümkün olacak. Böylece, Türkiye çip üretiminde global oyuncular arasında yer almak için gerekli altyapıya sahip olacak.

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