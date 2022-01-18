Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Tüketici Hakları Yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, vatandaşlar elektronik haberleşme aboneliklerini e-imza, kimlik kartı veya internet bankacılığı bilgileri ile e-Devlet üzerinden başlatabilecek.

Ayrıca vatandaşlar, gerçek zamanlı dijital görüşme ile kimlik doğrulaması yapılarak abonelik işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Onaylar ayrı ayrı alınacak

Abone onayı gerektiren işlemler, tek onay altında birleştirilemeyecek, onaylar ayrı ayrı alınacak. Böylece talep olmadan dolaylı yollardan yapılan aboneliklerin önüne geçilecek.

Artık verilen tüm onaylar çevirim içi görüntülenebilecek. Müşteri hizmetleri, kısa mesaj, mobil uygulama, SIM vb. yöntemler aracılığıyla verilen onaylar, işletmecilerin çevrimiçi işlem merkezinden 7 gün 24 saat kontrol edilebilecek.

Ebeveynlerin yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek

Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalarda, müşterinin doğrudan ilgili abone olduğu teyit edilmeden işlem yapılamayacak. Birden fazla hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkililerini sınırlandırabilecek. Özellikle ebeveynlerin, yüksek fatura mağduriyetleri engellenecek.

Belgelerin fotokopisi alınmayacak

Çipli kimlik kartı veya çipli pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi alınmayacak. Böylece başkalarının kimlik kartları kullanılarak yapılan usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

Taahhütname süresi en fazla 24 ay olacak

Abonelik sözleşmesi yapıldığında tüketiciye kolay ve anlaşılabilir bir taahhütname/sözleşme örneği verilecek. Yeni düzenleme ile taahhütname süresi en fazla 24 ay ile sınırlı olacak. Taahhüdün bittiğine ilişkin tüketicilere bilgilendirme yapılacak.

Duyurulan hız sağlanmadığında sözleşme feshedilebilecek

Aboneler, hangi işlemlerinin taahhüde aykırılık oluşturacağı konusunda şeffaf bir şekilde bilgilendirilecek. Aboneye duyurulan internet hızının sağlanamaması halinde, ceza ödenmeden sözleşme feshedilebilecek.

Her paket tek bir isimle tanıtılacak

Vatandaşlar, düzenlemeyle birlikte e-Devlet üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırabilecek.

Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak.

1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşılabilecek

Hizmetleri kısıtlanan abonelere, işletmeciler tarafından yeni ücret yansıtılması durdurulacak.

Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek.