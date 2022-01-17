Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk oyun şirketlerinin geliştirdikleri oyunların milyarlarca insan tarafından oynandığını söyledi.

"Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici"

Söz konusu sektörün her geçen gün büyümeye devam ettiğini vurgulayan Varank, "Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici, tebrikler" değerlendirmesinde bulundu.

Geliştirdikleri oyunları milyarlarca insanın oynadığı Türk oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor.



Türk oyun şirketi Spyke Games, 55 milyon dolarlık tohum yatırım aldı.



Girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemimiz için gurur verici



Tebrikler @SpykeGames https://t.co/NbjeXCRBkd — Mustafa Varank (@varank) January 17, 2022

55 milyon dolarlık yatırım aldı

Söz konusu yerli oyun geliştirme şirketi, Griffin Gaming Partners liderliğindeki tohum turda, 55 milyon dolarlık yatırım aldı. 5 genç yatırımcı tarafından İstanbul'da kurulan şirketin aldığı bu yatırım, Türkiye yatırım ekosistemindeki en büyük tohum yatırım olma özelliğine sahip.