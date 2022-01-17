Mobil uygulamalar günde kaç saat kullanılıyor?

Bu sorunun cevabını bir izleme şirketi verdi. Günde yaklaşık 5 saat cep telefonu uygulamalarına ayrılıyor.

Araştırmaya göre, insanlar uyanık oldukları sürenin üçte birlik kısmını mobil telefon uygulamalarına harcıyor.

Telefonda harcanan 5 saatlik sürede en çok sosyal medya, fotoğraf ve video uygulamalarına giriliyor.

Araştırma, Türkiye'nin de dahil olduğu 10 ülkenin mobil uygulama pazarının ortalaması baz alınarak hazırlandı.