Gaziantep'te yaşayan Ahmet Bıyık sedef sanatının son ustalarından.

Koltuk takımından mücevher kutusuna yüzlerce ürün tasarlayan Bıyık, Osmanlı dönemini anlatan filmler için de kılıç ve taht yapıyor.

"Yaptığın işi öveceksin ve o iş kalacak"

Sedefçiliğin baba mesleği olduğunu söyleyen Bıyık, 40 yıllık sedefçilik hikayesini şöyle anlattı:

"10 yaşında falandım başladığımda. Kendi babamın dükkanında başladım. Babam getirdi ustaya teslim etti. Usta, 'Bu senin oğlun mu çırak mı' dedi. Babam da 'eti senin kemiği benim, çırak bu' dedi. Öyle başladık işte.

Meslek güzel. Yaptığın işi sen öveceksin ve o yaptığın iş kalacak. O kalan iş de bir eser olacak. Yıllarca insanlara hitap edecek."

Turistler büyük ilgi gösteriyor

Ortaya koyduğu eserlerin turistlerin ilgisini çektiğini belirten Bıyık, sedef kakma sürecinden bahsetti:

"Ceviz ağacına bir sehpa yaptırıyorsun örneğin. Önce hayal gücünü kullanarak bir desen çiziyorsun. O deseni oturtabilmişsen sonra bunun telkarisini işliyorsun. Telkari işi bittikten sonra da sedef yerlerini oyuyorsun."