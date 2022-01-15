Nadir görülen battaniye ahtapotu, Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan Büyük Set Resifi’nde dalgıç Jacinta Shackleton’ın kamerasına yansıdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Shackleton, “Bugün dalışta inanılmaz bir şey oldu ve bir battaniye ahtapotu ile karşılaştım. Bu hayvanlar, tüm yaşam döngülerini açık okyanusta geçiren, nadir görülen bir pelajik ahtapot türüdür. En son 2002’de görülmüştü” dedi.

“Renkleri inanılmazdı”

Shackleton, nadir görülen bu ahtapota rastladığı için çok şanslı hissettiğini söyledi:

“Perşembe günü genç bir dişi battaniye ahtapotuyla karşılaşmamdan birkaç görüntü paylaşıyorum. Renkleri inanılmazdı ve suda hareket edişini izlemek büyüleyiciydi. Kesinlikle hayatımda bir kez tecrübe edebileceğim bir karşılaşma, çok minnettarım."