Yeni gözlemlenen 'kül rengi yelkovan kuşu', göçmen kuşların sığınağı Mileyha Sulak Alanı'nın bulunduğu Samandağ sahili açıklarında, kuş gözlemcileri Emin Yoğurtcuoğlu, Murat Bozdoğan ve Ahu İlbeyi tarafından görüntülendi.

Kuş gözlemcisi Yoğurtcuoğlu, Türkiye'de kayıt altına alınan 494 kuş türünden 387'sinin Hatay'da bulunduğunu söyledi.

Hatay'ın Anadolu'dan ve Avrupa'dan göç eden kuşların uğrak noktası olduğuna değinen Yoğurcuoğlu, "Buradaki her sulak alan, her doğal habitat ekstradan önem teşkil ediyor" dedi.

Yoğurtcuoğlu, Hatay'ın her mevsimde kuşların göç ettiği bir yer olduğunu ve bunun da beraberinde kuş türü çeşitliliğini getirdiğini vurguladı.

“6 tür daha bulursak 500'ncü türe ulaşacağız”

Yoğurtcuoğlu, 'kül rengi yelkovan kuşu'nun Türkiye'de ilk kez kaydedilen bir okyanus kuşu olduğunu anlattı:

"Sadece Mileyha ya da Hatay için değil, Türkiye için de yeni bir tür oldu. Bir okyanus kuşu. Bu okyanus kuşu çok nadir az sayıda Akdeniz'e giriyor. Biz açıkçası Hatay'da ya da Türkiye'nin güney kıyılarında bu kuşu yıllardır arıyoruz. Birçok kuş gözlemcisi kül rengi yelkovanın çıkacağını düşünüyordu ama göremiyordu. Biz de 'niye göremiyoruz acaba' diye düşünüp çok zorlu şartlarda kıyıya yanaştığını düşündük. Çok ciddi fırtınalarda iç denizden kıyıya doğru sürüklenebileceğini tahmin ediyoruz.”

Fırtınalı günlerde araziye çıkıp teleskoplarla açık denizi taramaya çalıştıklarına değinen Yoğurtcuoğlu, “Kıyıda bir türlü denk gelmediğimiz türü görebilmek için ufak bir tekneyle denize açıldık. Yanımıza gelen ilk kuş o oldu. O an çok heyecan vericiydi. Türkiye'nin 494. türü kül rengi yelkovan oldu. Eğer 6 tür daha bulursak 500'ncü türe ulaşacağız ve 500 tür demek bir ülke için çok iyi bir sayı" dedi.

Yogurtcuoğlu, Hatay'da arkadaşlarıyla birlikte gözlem yaparak yeni kuş türlerini kayıt altına alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

“Hatay kuş gözlemcileri için ayrı bir öneme sahip”

Kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan da Hatay'da yaptığı kuş gözlemlerinde kısa süre önce yine okyanus türü olan çatal kuyruk martı ve şimdi de kül rengi yelkovan kuşunu fotoğraflamaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Bozdoğan, Hatay'ın kuş gözlemcileri için ayrı bir yere sahip olduğunu vurguladı:



"Tespit ettiğimiz yeni kuş türleri buranın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarıyor. Art arda iki okyanus kuşu bu bölgede gözlemleniyor. Bunların ikisi de Türkiye'nin yeni kuş türü. Bu da buraların korunmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor."