Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 12:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ'a soruşturma
[Fotoğraf: AA]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın bir gazeteye verdiği mülakatta sarf ettiği sözlerle ilgili resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın verdiği mülakatta; YSK üyeleri hakkında sarf ettiği bir kısım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından “heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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