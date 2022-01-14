Suriye'deki iç savaş nedeniyle 6 yıl önce ailesiyle Hama'dan Hatay'a gelen 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Naome Gdero hamile kaldı.

Doğumuna 10 gün kala solunum sıkıntısı şikayetiyle Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine başvuran Gdero'nun COVID-19 testi pozitif çıktı.

Gdero'ya ilaç tedavisi uygulanabilmesi için bebeği sezaryenle alındı. Solunum sıkıntısı çeken bebeğin de yapılan PCR testinde COVID-19 olduğu belirlendi.

Anne ile bebeği, hastanede farklı bölümlerde yoğun bakımda yapılan tedavilerinin ardından buluştu.

"İki haftanın ardından anne ve bebeğini kavuşturabildik"

MKÜ Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Esra Yazarlı, annenin PCR testinin pozitif çıkması üzerine bebeğin sezaryenle alındığını söyledi.

Prematüre sınırında dünyaya gelen bebeğin test sonucunun da pozitif çıktığını anlatan Yazarlı, şöyle devam etti:

"Yeni doğan bebeği yoğun bakım ünitesine aldık. Bebeğimize 24 saatin ardından yaptığımız ikinci PCR testi de pozitif çıktı. 10 günlük takip ve tetkikler sonucunda bebeğin yapılan tüm testlerde pozitif sonucu devam etti. 10 günün ardından solunum sıkıntısı biraz daha hafifleyerek tamamen ortadan kalktı. Annemiz de yaklaşık iki hafta yoğun bakımda tedavi gördü. İki haftanın ardından anne ve bebeğini kavuşturabildik. Şu an her ikisi de sağlıklı"

Anne Naome Gdero de bebeğini ilk kez kucağına alabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Hastalığa yakalandığım için çok üzüldüm. Benim gibi COVID-19'a yakalanan bebeğime hasret kaldım. Bebeğimi göremediğim için çok üzüldüm" dedi.

Anne Gdero, şu an hem kendisinin hem de bebeğinin hastalığı atlattığını ve çok iyi olduklarını sözlerine ekledi.