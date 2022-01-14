Olay, 8 Ocak'ta akşam saatlerinde, Seyhan ilçesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Ali Doğan ile arkadaşı Erdal Yıldız, H.K.’nin yol kenarına park ettiği otomobilin yanına geldi.

Aracın kapılarını kontrol eden şüpheliler, sürücü kapısının kilitli olmadığını fark etti. Otomobile binen Ali Doğan, düz kontak yaparak çalıştırdığı aracı götürdü. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aracı parçaladılar

Otomobilinin yerinde olmadığını fark eden H.K.’nin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Doğan’ın aracı Yıldız’ın barakasına götürdüğü ve burada parçaladıklarını belirledi. Doğan’ın aynı marka ve model otomobili olduğu ve satmak istediği ancak arızaları nedeniyle satamadığı öğrenildi.

İfadesi şaşırttı: Otomobili kendi aracım zannederek bindim

Ekipler, yaklaşık 30 saatlik görüntü izleyip şüphelilerin saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Polisi görünce kaçmaya çalışan Ali Doğan ile Erdal Yıldız, takiple yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Doğan, ifadesinde, "Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Araçla bölgeden ayrıldık. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim. Geri götürmek istediğimde lastiği patlamıştı. Başka da bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.