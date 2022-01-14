Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 930 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken kar yığınlarını temizliyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu Van-Bahçesaray kara yolu çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 64 köy ve mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 198 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, yollarının en kısa sürede açılması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Belediye ve Karayolları ekipleri, kar temizleme çalışması yürütüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent genelinde karın etkili olduğunu, kapanan 109 köy yolunu en kısa zamanda açmak için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Kent merkezinin de beyaza büründüğü Muş'ta belediye ekipleri, karla kaplı cadde ve sokakları temizlemeye başladı.