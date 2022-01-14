Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 il için buzlanma uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Konya, Karaman, Afyonkarahisar ile Aksaray'ın bazı kesimlerinde buzlanma bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.
Bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görüleceği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği kaydedildi.
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