Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde bugün havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtildi.

Bölge genelinde buzlanma ve don ile yer yer pus ve sis görüleceği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği kaydedildi.