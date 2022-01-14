İzmir'in Gaziemir ilçesinde şiddetli rüzgârın etkisiyle inşaat halindeki müstakil bir evin çatısı uçtu. Uçan çatı, elektrik tellerinin kopmasına neden oldu.

Bu sırada 2 yıldır solunum cihazına bağlı yaşayan 23 yaşındaki Okan Şahin, elektrik kesilince nefes almakta güçlük çekti.



Şahin'in durumunu bilen komşuları yardım etti. Elektrik kesilir kesilmez Şahin’İn yanına koştuklarını anlatan komşu: "Ambulans çağırıldı ama ambulansın da aspiratörü çalışmıyordu. Çocuk nefessiz kaldı. Mecbur karşı komşudan kabloları uzatarak elektrik aldık" dedi.



10 metrelik istinat duvarı çöktü



Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yoğun yağışlarla yumuşayan 10 metrelik istinat duvarı çöktü.



Kimsenin yaralanmadığı olayda, iki ev tedbir amacıyla tahliye edildi. Evlerin etrafına güvenlik şeridi çekildi.