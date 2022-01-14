Geçtiğimiz ay SpaceX firmasının roketiyle yörüngeye 8'inci uydusunu gönderen Türkiye, bir ilki daha gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu 263A, Florida'nın Cape Canaveral şehrinden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Uyduyu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Uzay Takımı tasarladı.

Türkiye’nin ilk cep uydusunu üreten ekipte Takım Kaptanları Çağla Aytaç Dursun ve Muzaffer Duysal ile ekip üyeleri Hüseyin Sertkaya, Serdar Doğan, Özgür Tuzcu, Kerim Uslu, Muhammed Emin Kurt, Cem Zorlu, Feyzullah Hasar, Çağrı Karaduman, Mahmut Eğriöz, Durdali Atılgan, Ömer Öz ve Uğurcan Soruç yer alıyor.



Temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanan uydu, milli olmasının yanı sıra 'manevi' açıdan da önem taşıyor.

Grizu 263 ismi 263 maden şehidinden geliyor

Uydunun üzerinde, Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de meydana gelen grizu patlamasında yaşamını yitiren 263 madencinin isimleri yer alıyor.

Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden SpaceX´e ait Falcon-9 roketinin uzaya fırlatılma anı ZBEÜ Farabi Kampüsü´ndeki Sezai Karakoç Kültür Merkezi´nden canlı izlendi.

TRT Haber Zonguldak'taki coşkuya ortak oldu

TRT Haber o anlara eşlik etti. Uzay Takımı üyeleri, hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadı. Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Uzay takımı üyeleri, hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Grizu-263 Uzay Takımı Danışmanı Prof. Dr. Bülenç Ekmekçi:



"Aslında bu seçmeli bir projeydi bu seçmeli projenin vadettiği tek şey vardı o da hayallerdi. Hayallerinizi nasıl yakalayacağınızı gösteriyordu bu projemiz. Artık görüyorum ki öğrencilerim bu projeyi tamamladılar ve hayallerine sıkı sıkı tutundular.”

Takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun, "6 yıllık bir hayali gerçekleştirdik bugün bütün takım olarak uydumuzu uzaya gönderdik. Bu bizim için büyük bir heyecandı, gurur kaynağıydı bizim gurur gecemiz oldu bu gece" dedi.

Türk Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım öğrencileri başarılarından dolayı kutladı:



“Çok heyecan verici bir akşam oldu bizim için. Gençlerimizin bu sebatla, azimle senelerce çalışarak başardıkları bu başarı bizim için çok kıymetli. Hakikaten gurur duyduk."



Erdoğan'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye'nin ilk cep uydusu "Grizu-263A"nın uzaya fırlatılmasına ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İlk sinyaller geldi

Uydu, uzay yolculuğuna çıkmasından yaklaşık 1 saat sonra yörüngesine yerleşti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Grizu-263 Uzay Takımı, Türkiye'nin ilk cep uydusundan sinyallerin başarıyla alındığı belirtti.

Uydunun, yaklaşık 525 kilometre alçak dünya yörüngesinde, 4 yıl 8 ay görev yapması planlanıyor.

Türkiye'nin ilk cep uydusunun, uzay yolculuğu pandemi nedeniyle geçen yıl ertelenmişti.

Projeyi OYAK ve Erdemir destekledi.